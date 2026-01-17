Tomčik: Poljska može da minira granicu sa Rusijom u roku od 48 sati

Varšava u okviru plana „Istočni štit” jača odbrambenu infrastrukturu

Poljska priprema teren na granici sa Rusijom za postavljanje protivtenkovskih mina, i mogla bi da obezbedi granicu u roku od 48 sati u slučaju krize, izjavio je zamenik ministra odbrane te zemlje Cezari Tomčik. Tomčik je za radio ZET kazao da se pripreme odvijaju u okviru poljskog plana "Istočni štit", čiji je cilj jačanje odbrambene infrastrukture na granicama sa Rusijom i Belorusijom, prenosi danas TVP world. On je najavio da poljska vlada priprema povećanu