Tomčik: Poljska može da minira granicu sa Rusijom u roku od 48 sati

Politika pre 51 minuta
Tomčik: Poljska može da minira granicu sa Rusijom u roku od 48 sati

Varšava u okviru plana „Istočni štit” jača odbrambenu infrastrukturu

Poljska priprema teren na granici sa Rusijom za postavljanje protivtenkovskih mina, i mogla bi da obezbedi granicu u roku od 48 sati u slučaju krize, izjavio je zamenik ministra odbrane te zemlje Cezari Tomčik. Tomčik je za radio ZET kazao da se pripreme odvijaju u okviru poljskog plana "Istočni štit", čiji je cilj jačanje odbrambene infrastrukture na granicama sa Rusijom i Belorusijom, prenosi danas TVP world. On je najavio da poljska vlada priprema povećanu
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Poljska se sprema! Granica sa Rusijom može biti minirana u roku od 48 sati: stižu i američki lovci!

Poljska se sprema! Granica sa Rusijom može biti minirana u roku od 48 sati: stižu i američki lovci!

Blic pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BelorusijaRusijaVaršavaPoljska

Svet, najnovije vesti »

Drma se fotelja Fon der Lajen: Sprema se novo glasanje o nepoverenju pred Evropskim parlamentom!

Drma se fotelja Fon der Lajen: Sprema se novo glasanje o nepoverenju pred Evropskim parlamentom!

Kurir pre 16 minuta
Deo Južnog bulevara u Palm Biču na Floridi od danas se zove Bulevar Donalda Trampa

Deo Južnog bulevara u Palm Biču na Floridi od danas se zove Bulevar Donalda Trampa

Politika pre 11 minuta
Metode nove imperijalne prinude

Metode nove imperijalne prinude

Radar pre 1 sat
"Ili Grenland, ili..." Tramp ponovo uzdrmao svojim odgovorom: Evo šta kaže na pitanje da li su SAD spremne da napuste NATO

"Ili Grenland, ili..." Tramp ponovo uzdrmao svojim odgovorom: Evo šta kaže na pitanje da li su SAD spremne da napuste NATO

Kurir pre 41 minuta
Poljska se sprema! Granica sa Rusijom može biti minirana u roku od 48 sati: stižu i američki lovci!

Poljska se sprema! Granica sa Rusijom može biti minirana u roku od 48 sati: stižu i američki lovci!

Blic pre 31 minuta