Zelenski obećao brži uvoz struje u Ukrajinu

Volodimir Zelenski izjavio je danas da je naredio ubrzanje uvoza električne energije i druge energetske opreme koliko god je to moguće, kako bi se ublažila najveća energetska kriza od početka rata sa Rusijom. Vlada je proglasila vanredno stanje u energetskom sektoru jer sistem nakon ruskih napada zadovoljava samo 60 odsto potreba za električnom energijom, a situaciju pogoršavaju veoma niske temperature, prenosi agencija Rojters (Reuters). „Sve odluke za ovo su već