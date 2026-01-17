Zelenski obećao brži uvoz struje u Ukrajinu

Politika pre 1 sat
Zelenski obećao brži uvoz struje u Ukrajinu

„Sve odluke za ovo su već donete, a povećanje uvoza mora se nastaviti bez odlaganja”

Volodimir Zelenski izjavio je danas da je naredio ubrzanje uvoza električne energije i druge energetske opreme koliko god je to moguće, kako bi se ublažila najveća energetska kriza od početka rata sa Rusijom. Vlada je proglasila vanredno stanje u energetskom sektoru jer sistem nakon ruskih napada zadovoljava samo 60 odsto potreba za električnom energijom, a situaciju pogoršavaju veoma niske temperature, prenosi agencija Rojters (Reuters). „Sve odluke za ovo su već
