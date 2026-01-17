Ekološka katastrofa kod Užica: Izlila se otpadna voda iz deponije Duboko, aktivisti pitaju – „Zašto deset sati niko nije sanirao kvar?“ (v

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je kasno sinoć da je došlo do kvara u sabirnom šahtu lagune deponije „Duboko“ kod Užica, zbog čega je došlo do izlivanja procednih voda u Turski potok.

Udruženje građana „Da ne dišemo Duboko“ saopštilo je na svom nalogu na društvenoj mreži X da je sa deponije isteklo više od 800 kubnih metara koncentrovane prljave vode. Prema njihovim navodima, nadležne službe reagovale su tek nakon njihove prijave. „Tek na prijavu ‘Da ne dišemo Duboko’ izašla je policija i komunalna inspekcija. V. d. gradonačelnika navodi da je pukla cev, ali ne objašnjava zašto deset sati niko nije sanirao kvar“, naveli su iz udruženja. Prikaži