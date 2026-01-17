Đoković pred Australijan open: Smanjujem pritisak na sebe, nije "sad ili nikad"

RTS pre 1 sat
Đoković pred Australijan open: Smanjujem pritisak na sebe, nije "sad ili nikad"

Srpski teniser Novak Đoković rekao je pred start Australijan opena da se mnogo priča o potencijalnom osvajanju 25. grend slem pehara u karijeri i dodao da želi da malo smanji pritisak na sebe.

Desetostruki šampion Melburna u ponedeljak ujutru po srpskom vremenu igra meč prvog kola protiv Španca Pedra Martineza. "Sjajno je što sam opet tu. Ovo mi je 21. put, što je neverovatno. Još 2005. sam se ovde prvi put kvalifikovao za slem, dugo i uspešno putovanje", rekao je 38-godišnji Đoković. Na pitanje da li je ovo konačno trenutak kad će po 25. put u karijeri osvojiti grend slem pehar, Đoković je rekao da je fokusiran na postignuto i da želi da smanji
