Kijev i Odesa bez struje, Rusi nastavili udare; odbijen napad na Rostovsku oblast

RTS pre 29 minuta
Kijev i Odesa bez struje, Rusi nastavili udare; odbijen napad na Rostovsku oblast

Rat u Ukrajini – 1.424. dan. Rusija je nastavila intenzivne udare po ukrajinskim energetskim postrojenjima, a najteža situacija je u Kijevskoj, Harkovskoj, Zaporoškoj i Odeskoj oblasti.

Rusi napali proizvodne pogone Naftogasa Tokom ove nedelje Rusi su izvršili šest napada na infrastrukturu grupe Naftogas, poslednji udar dogodio se noćas, objavio je Sergij Korecki, predsednik Upravnog odbora Naftogasa Ukrajine. Naglasio je da stalni napadi na gasnu infrastrukturu imaju posledice po proizvodnju, što je Naftogas primoran da nadoknađuje povećanjem obima uvoza. Prema rečima prvog potpredsednika vlade, ministra energetike Denisa Šmigalja, Ukrajina ima
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Privremeni prekid vatre zbog popravke u nuklearki Zaporožje

UKRAJINSKA KRIZA: Privremeni prekid vatre zbog popravke u nuklearki Zaporožje

RTV pre 29 minuta
Zelenski: Uvoz električne energije i dodatne opreme mora da se odvija bez odlaganja

Zelenski: Uvoz električne energije i dodatne opreme mora da se odvija bez odlaganja

Politika pre 29 minuta
Ukrajinska delegacija predvođena Budanovim stigla u SAD na mirovne pregovore

Ukrajinska delegacija predvođena Budanovim stigla u SAD na mirovne pregovore

RTV pre 54 minuta
Ukrajinska delegacija predvođena Budanovim stigla u SAD na mirovne pregovore

Ukrajinska delegacija predvođena Budanovim stigla u SAD na mirovne pregovore

Politika pre 1 sat
Naftogas: Rusija preko noći napala proizvodnju gasa u Ukrajini

Naftogas: Rusija preko noći napala proizvodnju gasa u Ukrajini

Politika pre 1 sat
Ukrajinska delegacija danas u Majamiju razgovara sa predstavnicima SAD

Ukrajinska delegacija danas u Majamiju razgovara sa predstavnicima SAD

Politika pre 49 minuta
Ukrajinska delegacija stigla u SAD na mirovne pregovore Budanov: Glavni cilj posete - bezbednosne garancije Kijevu i paket…

Ukrajinska delegacija stigla u SAD na mirovne pregovore Budanov: Glavni cilj posete - bezbednosne garancije Kijevu i paket prosperiteta

Večernje novosti pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVenecuelaČeškaRusijaFajnenšel tajmsVitalij KličkoKijevDonald TrampDavosHarkovVladimir ZelenskiZaporožjeGaza

Svet, najnovije vesti »

Kalifornija uvodi besplatan ulaz za Dan Marina Lutera Kinga posle Trampove odluke da to zabrani

Kalifornija uvodi besplatan ulaz za Dan Marina Lutera Kinga posle Trampove odluke da to zabrani

Insajder pre 29 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Privremeni prekid vatre zbog popravke u nuklearki Zaporožje

UKRAJINSKA KRIZA: Privremeni prekid vatre zbog popravke u nuklearki Zaporožje

RTV pre 29 minuta
Potvrđene crne slutnje! Srušio se avion sa putnicima! Prvi snimci sa terena lede krv u žilama! (foto/video)

Potvrđene crne slutnje! Srušio se avion sa putnicima! Prvi snimci sa terena lede krv u žilama! (foto/video)

Kurir pre 19 minuta
Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

Sputnik pre 9 minuta
Indonežanski avion nestao sa radara, veruje se da se sušio i eksplodirao

Indonežanski avion nestao sa radara, veruje se da se sušio i eksplodirao

N1 Info pre 4 minuta