Kijev i Odesa bez struje, Rusi nastavili udare; odbijen napad na Rostovsku oblast

Rat u Ukrajini – 1.424. dan. Rusija je nastavila intenzivne udare po ukrajinskim energetskim postrojenjima, a najteža situacija je u Kijevskoj, Harkovskoj, Zaporoškoj i Odeskoj oblasti.

Rusi napali proizvodne pogone Naftogasa Tokom ove nedelje Rusi su izvršili šest napada na infrastrukturu grupe Naftogas, poslednji udar dogodio se noćas, objavio je Sergij Korecki, predsednik Upravnog odbora Naftogasa Ukrajine. Naglasio je da stalni napadi na gasnu infrastrukturu imaju posledice po proizvodnju, što je Naftogas primoran da nadoknađuje povećanjem obima uvoza. Prema rečima prvog potpredsednika vlade, ministra energetike Denisa Šmigalja, Ukrajina ima