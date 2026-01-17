Mačka, ples i vatra – kako se Ukrajinci greju; AfD: Nemačka da razgovara s Putinom, Zelenski da prihvati kompromis

Rat u Ukrajini – 1.424. dan. Najteža situacija, zbog intenzivnih ruskih udara na energetska postrojenja u Ukrajini je u Kijevskoj, Harkovskoj, Zaporoškoj i Odeskoj oblasti. Zelenski naložio nove mere.

Mačka, ples i vatra – kako se Ukrajinci greju Ljudi često kažu da je lako preživeti bez svetlosti, ali pravi problemi počinju onda kada nestane toplote. Zbog nedostatka struje i grejanja, Ukrajinci su primorani da osmišljavaju neobične načine da se zagreju. Si-En-En je izveštavao o tome kako stanovnici ukrajinskih gradova preživljavaju rat i jednu od najsurovijih zima poslednjih godina. Posle velikog ruskog napada 8. januara, stotine hiljada domova u Kijevu i