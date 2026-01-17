Ajatolah Hamnei priznao: Hiljade su poginule u Iranu tokom nedavnih protesta

RTV pre 13 minuta  |  Tanjug
Ajatolah Hamnei priznao: Hiljade su poginule u Iranu tokom nedavnih protesta

TEHERAN - Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, prvi put je danas javno priznao da su hiljade ljudi ubijene, od kojih "neki na nehuman, divljački način", tokom nedavnih protesta u toj zemlji.

Ali Hamnei je u obraćanju okrivio Sjedinjene Američke Države za njihovu smrt, prenosi BBC. Tokom svog govora, Hamnei je, takođe, rekao da Iran smatra američkog predsednika Donalda Trampa "kriminalcem" i da SAD moraju biti "pozvane na odgovornost" za nedavne demonstracije. On je na društvenim mrežama izneo tvrdnju da je "cilj Amerike da proguta Iran". Tramp je ranije izjavio da mu je rečeno da je "ubijanje u Iranu prestalo", ali je dodao da nije isključio mogućnost
