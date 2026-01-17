Danska arktička komanda pozvala SAD da učestvuju u vojnim vežbama na Grenlandu

KOPENHAGEN - Usred stalnih pretnji američkog predsednika Donalda Trampa da ce anektirati Grenland, danska Zajednička arktička komanda pozvala je Sjedinjene Američke Države da učestvuju u vojnim vežbama na tom ostrvu, izjavio je danas danski general-major Soren Andersen.

Anderson je za CNN kazao da je cilj vežbe "Arktička izdržljivost" na Grenlandu, koji je danska autonomna teritorija, da se Rusija drži podalje i da se zaštiti severni bok NATO-a. "To radimo sa našim saveznicima. To radimo sa SAD, sa Kanadom i svim saveznicima NATO-a", rekao je on. Andersen je dodao da nije video nijedan kineski ili ruski vojni brod oko Grenlanda otkako je postao komandant i da, po njegovom mišljenju, "nema neposredne pretnje Grenlandu". Uprkos