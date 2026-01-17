Minić najavio da će danas da saopšti sastav nove Vlade Republike Srpske

BANJALUKA - Premijer Srpske Savo Minić najavio je da će danas na konferenciji za novinare u 17 časova da saopšti imena članova nove vlade Republike Srpske.

"Želim da zahvalim SNSD-u što sam ponovo dobio poverenje da budem mandatar i da sastavim vladu Republike Srpske, kao i da vas obavestim da smo načelno postigli konsenzus sa predstavnicima političkih partija iz pozicionog bloka i sa mojom matičnom partijom", rekao je Minić nakon jučerašnjeg sastanka sa delegacijom SNSD-a. Dodao je da je obavešten da će svi poslanici vlasti prisustvovati posebnoj sednici Narodne skupštine u nedelju. Minić je izrazio zadovoljstvo