Stoltenberg: Niko ne može da garantuje da će SAD ostati u NATO

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Stoltenberg: Niko ne može da garantuje da će SAD ostati u NATO

OSLO - Bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da niko ne može da garantuje da će Sjedinjene Američke Države ostati u Alijansi, ali da je uveren da treba da se učini sve što je moguće kako bi se smanjio rizik od njihovog izlaska.

"Ne mogu da obećam da će SAD ostati u NATO-u, niko to ne može. Uveren sam, međutim, da treba da učinimo sve što možemo da smanjimo rizik od izlaska SAD i da smo mi sami u najboljoj mogućoj poziciji da se nosimo sa tim ako do toga dođe", kazao je on za list Špigel. Stoltenberg je dodao da "moraju da se grade odnosi sa SAD, a to znači i da treba reći kada se s njima ne slažemo". Govoreći o budućnosti NATO-a, Stoltenberg je upozorio da opstanak Alijanse ne treba da se
