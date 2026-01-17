U Kopenhagenu i drugim danskim gradovima održani protesti u znak podrške Grenlandu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
U Kopenhagenu i drugim danskim gradovima održani protesti u znak podrške Grenlandu

KOPENHAGEN - U glavnom gradu Danske, Kopenhagenu, danas je održan protest protiv planova američkog predsednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koji je danska autonomna teritorija, a na skupu su učestvovale hiljade ljudi, prenosi Rojters.

Učesnici protesta, koji su se okupili na Trgu gradske kuce u Kopenhagenu pre nego što su krenuli ka američkoj ambasadi, skandirali su "Grenland nije na prodaju", a neki su držali transparente sa sloganima poput "Dalje ruke od Grenlanda" i crveno-bele zastave Grenlanda. "Demonstriramo protiv američkih izjava i ambicija da se anektira Grenland. Zahtevamo poštovanje Danske i prava Grenlanda na samoopredeljenje. Nadamo se da možemo da pokažemo da nas ima mnogo koji
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Protesti širom Danske u znak solidarnosti sa Grenlandom

Protesti širom Danske u znak solidarnosti sa Grenlandom

N1 Info pre 18 minuta
Delegacija Kongresa SAD podržala Dansku u vezi s pitanjem Grenlandom

Delegacija Kongresa SAD podržala Dansku u vezi s pitanjem Grenlandom

Politika pre 18 minuta
Delegacija Kongresa SAD podržala Dansku u vezi s pitanjem Grenlanda

Delegacija Kongresa SAD podržala Dansku u vezi s pitanjem Grenlanda

Beta pre 53 minuta
Delegacija Kongresa SAD podržala Dansku u vezi s pitanjem Grenlanda

Delegacija Kongresa SAD podržala Dansku u vezi s pitanjem Grenlanda

Nedeljnik pre 43 minuta
(Foto, video) "Dalje ruke od Grenlanda" Širom Danske održani protesti u znak podrške ostrvu, uputili se ambasadi SAD: Nije na…

(Foto, video) "Dalje ruke od Grenlanda" Širom Danske održani protesti u znak podrške ostrvu, uputili se ambasadi SAD: Nije na prodaju

Blic pre 43 minuta
"Grendland Grenlanđanima": Protesti u Danskoj i na Grenlandu zbog Trampove pretnje

"Grendland Grenlanđanima": Protesti u Danskoj i na Grenlandu zbog Trampove pretnje

NIN pre 1 sat
Delegacija Kongresa SAD podržala Dansku u vezi s pitanjem Grenlanda

Delegacija Kongresa SAD podržala Dansku u vezi s pitanjem Grenlanda

Serbian News Media pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Američka ambasadaRojtersBela kućaGardijanDanskaGrenlandDonald TrampKopenhagen

Svet, najnovije vesti »

Ajatolah Hamnei: Tokom protesta u Iranu ubijene hiljade ljudi, neki na nehuman, divljački način

Ajatolah Hamnei: Tokom protesta u Iranu ubijene hiljade ljudi, neki na nehuman, divljački način

Insajder pre 13 minuta
Slovenija šalje dva vojnika na Grenland za međunarodnu vežbu "Arktička izdržljivost"

Slovenija šalje dva vojnika na Grenland za međunarodnu vežbu "Arktička izdržljivost"

Insajder pre 23 minuta
Stupio na snagu sporazum UN o zaštiti otvorenog mora i biodiverziteta

Stupio na snagu sporazum UN o zaštiti otvorenog mora i biodiverziteta

Insajder pre 23 minuta
Ajatolah Hamnei priznao: Hiljade su poginule u Iranu tokom nedavnih protesta

Ajatolah Hamnei priznao: Hiljade su poginule u Iranu tokom nedavnih protesta

RTV pre 13 minuta
Kako je Rumunija postala nezamenjiva članica NATO-a?

Kako je Rumunija postala nezamenjiva članica NATO-a?

Danas pre 28 minuta