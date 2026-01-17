U Kopenhagenu i drugim danskim gradovima održani protesti u znak podrške Grenlandu

KOPENHAGEN - U glavnom gradu Danske, Kopenhagenu, danas je održan protest protiv planova američkog predsednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koji je danska autonomna teritorija, a na skupu su učestvovale hiljade ljudi, prenosi Rojters.

Učesnici protesta, koji su se okupili na Trgu gradske kuce u Kopenhagenu pre nego što su krenuli ka američkoj ambasadi, skandirali su "Grenland nije na prodaju", a neki su držali transparente sa sloganima poput "Dalje ruke od Grenlanda" i crveno-bele zastave Grenlanda. "Demonstriramo protiv američkih izjava i ambicija da se anektira Grenland. Zahtevamo poštovanje Danske i prava Grenlanda na samoopredeljenje. Nadamo se da možemo da pokažemo da nas ima mnogo koji