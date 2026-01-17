Završnica pregovora o NIS-u - MOL, ADNOK i licenca OFAK-a; Stanić: Cena najveći problem

BEOGRAD - Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije rekao je za RTS da je snabdevanje derivatima nafte stabilno. Mi verujemo da NIS ostaje da funkcioniše sa svojom rafinerijom, napominje Stanić. Kompanija ADNOK je moćnija u smislu prometa, tržišna kapitalizacija je veća od mađarskog MOL-a, ali pitanje interesa Emirata u ovom slučaju nejasno, navodi Stanić.

Pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u ulaze u završnicu. Razgovori sa mađarskom kompanijom MOL nisu jednostavni, ali očekujem pozitivan ishod u narednim danima, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Iščekuje se i da rafinerija u Pančevu nastavi da radi, posle zastoja koji je traje duže od mesec dana. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije rekao je, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, da je snabdevanje tržišta derivatima stabilno. "I kao rezultat