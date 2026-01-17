Kako Srbija prolazi dalje? Ovaj ishod sigurno nas vodi među 12

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Svetozar Janičić
Kako Srbija prolazi dalje? Ovaj ishod sigurno nas vodi među 12

Izabranici Raula Gonzalesa, rukometaši Srbije, napravili su podvig.

Posle poraza od Španije – 29:27, pobedili su olimpijskog vicešampiona i velikog favorita, selekciju Nemačke sa 30:27. U samoj završnici meča, Srbija je stigla do tri gola viška, pa sada čvrsto drži sudbinu u svojim rukama. U poslednjoj rundi prve faze takmičenja, snage će odmeriti Srbija i Austrija, odnosno Nemačka i Španija. Srbiju pobeda sigurno vodi u TOP 12 fazu takmičenja. Utakmica je na programu 19. januara sa početkom u 18 časova. Austrija je u prvoj rundi
