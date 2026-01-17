Poznato kad Novak počinje pohod na 11. trofej u Melburnu

Sport klub pre 26 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
Poznato kad Novak počinje pohod na 11. trofej u Melburnu

Novak Đoković u ponedeljak počinje pohod na 11. titulu na Australijan openu, a njegov meč rezervisan je za večernji program.

U ponedeljak od 9.00 po srednjoevropskom vremenu igraju Iga Švjontek i Jue Juan, a potom na terenu izlaze Đoković i Pedro Martinez. Dakle, Novakov meč trebalo bi da počne oko 10.30 časova. U prvoj rundi Novak se sastaje sa Pedrom Martinezom, 88. teniserom sveta. Španac je trenutno 71. na svetu, bio je i broj 36, a na startu nove sezone osvojio je čelendžer u Bengaluruu. „Meni nedostaje malo snage u nogama u završnici slemova… Ipak, definitivno dajem sve od sebe,
Ključne reči

Novak ĐokovićAustralian OpenMelburn

