Preporođena Srbija: Fenomenalni „orlovi“ srušili veliku Nemačku!

Sport klub pre 5 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Preporođena Srbija: Fenomenalni „orlovi“ srušili veliku Nemačku!

Rukometaši Srbije napravili su prvoklasno iznenađenje, savladali favorizovanu Nemačku 30:27 (13:17) i obezbedili ogromnu šansu za plasman u narednu fazu Evropskog prvenstva.

Tokom većine prvog poluvremena odolevali su „orlovi“ favorizovanom rivalu, najviše zahvaljuući fenomenalnom Dejanu Milosavljevu koji je sakupio osam intervencija. Ipak, olimpijski vicešampion zatvorio je prvi period serijom 4:1 i odlepio se na plus četiri pred odlazak na pauzu. Međutim, nije ni slutila velesila šta je čeka u nastavku. Održali su Gonzalesovi izabranici čas rukometa u prestonici ovog sporta, izvanrednom odbranom i napadima bez straha. Serijom 6:2 u
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Srbija pokazala kvalitet protiv moćne Nemačke, najveća pobeda rukometaša u poslednjoj deceniji

Srbija pokazala kvalitet protiv moćne Nemačke, najveća pobeda rukometaša u poslednjoj deceniji

RTS pre 5 minuta
Rukometaši Srbije pobedili Nemačku na Evropskom prvenstvu

Rukometaši Srbije pobedili Nemačku na Evropskom prvenstvu

RTV pre 15 minuta
Ljudi, pa ovo je čudo! Srbija srušila Nemačku: Spektakularna igra Orlova za pobedu koja ostavlja nadu za drugi krug

Ljudi, pa ovo je čudo! Srbija srušila Nemačku: Spektakularna igra Orlova za pobedu koja ostavlja nadu za drugi krug

Kurir pre 5 minuta
Čudesna Srbija srušila Nemačku: "Orlovi" nestvarnim preokretom ostvarili veliku pobedu na Evropskom prvenstvu

Čudesna Srbija srušila Nemačku: "Orlovi" nestvarnim preokretom ostvarili veliku pobedu na Evropskom prvenstvu

Večernje novosti pre 5 minuta
Delfini „dobijaju veliko pojačanje“ za Mađare: Manda je najbolji na svetu!

Delfini „dobijaju veliko pojačanje“ za Mađare: Manda je najbolji na svetu!

Sputnik pre 1 sat
Nemci pola sata cepali Dragana, sudije se pravile lude: 3 dresa promenio zbog prljavih poteza

Nemci pola sata cepali Dragana, sudije se pravile lude: 3 dresa promenio zbog prljavih poteza

Mondo pre 1 sat
Srbija Nemačka uživo prenos: Pleše Stefan, samo neka pleše

Srbija Nemačka uživo prenos: Pleše Stefan, samo neka pleše

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometEvropsko prvenstvoAustrijaNemačkaDanskaŠpanijaNemačka Srbija

Sport, najnovije vesti »

Velika pobeda hrabre Srbije protiv Nemačke na Evropskom prvenstvu u rukometu

Velika pobeda hrabre Srbije protiv Nemačke na Evropskom prvenstvu u rukometu

Danas pre 25 minuta
Fudbaleri Nigerije posle penala do trećeg mesta na Kupu afričkih nacija

Fudbaleri Nigerije posle penala do trećeg mesta na Kupu afričkih nacija

Danas pre 1 sat
Važna i laka pobeda Crvene zvezde u ABA ligi, brine povreda Čime Monekea

Važna i laka pobeda Crvene zvezde u ABA ligi, brine povreda Čime Monekea

Danas pre 2 sata
Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Kiks Liverpula i neočekivan poraz Totenhema, pobede Čelsija i Lidsa

(VIDEO) Kiks Liverpula i neočekivan poraz Totenhema, pobede Čelsija i Lidsa

Danas pre 4 sati