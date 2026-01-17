Preporođena Srbija: Fenomenalni „orlovi“ srušili veliku Nemačku!

Rukometaši Srbije napravili su prvoklasno iznenađenje, savladali favorizovanu Nemačku 30:27 (13:17) i obezbedili ogromnu šansu za plasman u narednu fazu Evropskog prvenstva.

Tokom većine prvog poluvremena odolevali su „orlovi“ favorizovanom rivalu, najviše zahvaljuući fenomenalnom Dejanu Milosavljevu koji je sakupio osam intervencija. Ipak, olimpijski vicešampion zatvorio je prvi period serijom 4:1 i odlepio se na plus četiri pred odlazak na pauzu. Međutim, nije ni slutila velesila šta je čeka u nastavku. Održali su Gonzalesovi izabranici čas rukometa u prestonici ovog sporta, izvanrednom odbranom i napadima bez straha. Serijom 6:2 u