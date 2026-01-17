(VIDEO) Kapiten se vratio posle godinu dana i odmah dao gol

Danijel Bragansa vratio se na teren nakon teške povrede posle skoro godinu dana i postigao gol u prvom zvaničnom meč za lisabonski Sporting.

Šampion Portugala je u prvoj utakmici 18. kola savladao kao domaćin ekipu Kasa Pia rezultatom 3:0. Prva dva gola još u prvom poluvremenu postigao je povratnik sa Afričkog kupa nacija, Ženi Katamo iz Mozanbika, ali će se ovaj meč pamtiti po povratku na teren oporavljenog Danijela Braganse posle skoro godinu dana. Bragansa je februara prošle godine na meču protiv Aruke drugi put u karijeri doživeo povredu prednjeg ukrštenog ligamenta kolena (ovog puta levog), zbog