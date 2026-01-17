Danska ne pamti ovakve proteste: reke ljudi protestuju protiv američkih pretenzija na Grenland

Hiljade demonstranata ispunile su u subotu trgove širom Danske, dok su se u glavnom gradu Grenlanda, Nuku, građani okupili u znak protesta protiv obnovljenih i intenziviranih pretenzija SAD na ovaj autonomni arktički region.

Pod sloganom „Ruke dalje od Grenlanda“, protesti su označili najnižu tačku u odnosima dva NATO saveznika u poslednjih nekoliko decenija. U Kopenhagenu je više od 15.000 ljudi, prema procenama lokalnih medija, marširalo od Gradske kuće prema ambasadi SAD. Masa je bila preplavljena crveno-belim grenlandskim zastavama, a demonstranti su uzvikivali "Grenland Grenlanđanima". Slične scene viđene su i u Arhusu, Odenseu i Olborgu. U samom Nuku, uprkos kiši, hiljade ljudi,