Evo gde danas možete učiniti dobro delo i dati krv

Ko sve može dati krv?

Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovoj lokaciji: Novi Beograd, Immo Outlet Centar, autobus 11-15 časova Palilula, Shopping Centar Karaburma, autobus 11-15 časova Petrovac, Krviјe, Osnovna škola 9-15 časova Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta
