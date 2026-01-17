Evo kako su bili povezani Tigar i ubijeni Živko Bakić: Detalji iz prošlosti fudbalera iznenadili mnoge

Živko Bakić, nekadašnji fudbaler FK Rad-a, koji je kasnije bio označen kao vođa narko-klana, pronađen je juče mrtav u šumi kod Sopota.

Ovom fudbaleru predviđali su sjajnu sportsku karijeru, jer je još kao 17-godišnjak važio za talenta. U tom periodu trenirao ga je Miodrag Gidra Stojanović, poznati sportski radnik i otac Miloša Stojanovića Tigra. U arhivi lista „Sport“ sačuvan je intervju koji je Bakić dao kao tinejdžer, u kojem je otvoreno govorio o svojim ambicijama i zahvalnosti prema treneru Gidri Stojanoviću, kome je pripisivao veliki deo zasluga za svoj tadašnji uspeh. – Za moju fizičku