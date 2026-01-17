Plivanje za Časni krst na Adi Ciganliji 19. januara u podne

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug.rs
Plivanje za Časni krst na Adi Ciganliji 19. januara u podne
Povodom obeležavanja velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenjau ponedeljak, 19. januara, na Adi Ciganliji biće održano tradicionalno plivanje za Časni krst sa početkom u 12 časova, rekao je danas Miljan Ćeranić, član Veća GO Čukarica. “Za Časni krst plivaće pripadnici Vojne akademije, Žandarmerije, SVIBOR-a i građani, a biće organizovano i tradicionalno saborno pogruženje za sve prisutne. Ukupno će učestvovati 54 plivača”, izjavio je Ćeranić za Tanjug. Kako je
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Danas pre 3 sata
EP u vaterpolu: Mađari u dobrom raspoloženju čekaju meč sa Srbijom

EP u vaterpolu: Mađari u dobrom raspoloženju čekaju meč sa Srbijom

Danas pre 3 sata
Upoznajte budućnost u vojnim obrazovnim ustanovama: Akcija “Otvorena vrata” svake subote

Upoznajte budućnost u vojnim obrazovnim ustanovama: Akcija “Otvorena vrata” svake subote

Kurir pre 3 sata
Stevanović najavio sledeći meč: „Igramo protiv Mađara zbog kojih su i menjana pravila koja im odgovaraju“

Stevanović najavio sledeći meč: „Igramo protiv Mađara zbog kojih su i menjana pravila koja im odgovaraju“

Danas pre 4 sati
Studenti pravnog fakulteta obeležili godinu dana od incicenta u Ruzveltovoj: „Godinu dana od kada je auto prekinuo tišinu“…

Studenti pravnog fakulteta obeležili godinu dana od incicenta u Ruzveltovoj: „Godinu dana od kada je auto prekinuo tišinu“

Danas pre 6 sati
Momčilo i Đurđica zamenili Beograd selom kraj Čačka: Objasnili i šta rade kad se užele grada

Momčilo i Đurđica zamenili Beograd selom kraj Čačka: Objasnili i šta rade kad se užele grada

Blic pre 7 sati
Imenovani novi v.d. direktora Pozorišta na Terazijama i Teatra Vuk

Imenovani novi v.d. direktora Pozorišta na Terazijama i Teatra Vuk

Danas pre 8 sati

Ključne reči

TanjugAda Ciganlijažandarmerijabeogradplivanječasni krstbogojavljanje

Najnovije vesti »

Velika akcija španske policije: Raskrinkani tajni planovi za krvave fudbalske obračune! "Pronađen materijal skriven u žbunju"…

Velika akcija španske policije: Raskrinkani tajni planovi za krvave fudbalske obračune! "Pronađen materijal skriven u žbunju"

Kurir pre 14 minuta
"O budućnosti Grenlanda odlučuju Grenland i Danska, ne Tramp": Premijer Kanade upozorio SAD

"O budućnosti Grenlanda odlučuju Grenland i Danska, ne Tramp": Premijer Kanade upozorio SAD

Telegraf pre 18 minuta
"Cela zemlja se digla na noge" Velike demonstracije na Kubi zbog američkog napada na Venecuelu, traže hitno oslobađanje…

"Cela zemlja se digla na noge" Velike demonstracije na Kubi zbog američkog napada na Venecuelu, traže hitno oslobađanje Madura! (foto/video)

Kurir pre 28 minuta
Više od 100 mrtvih, vlasti spremaju hitnu evakuaciju! Stravične poplave i kiše seju smrt i pustoš u zemljama na jugu Afrike…

Više od 100 mrtvih, vlasti spremaju hitnu evakuaciju! Stravične poplave i kiše seju smrt i pustoš u zemljama na jugu Afrike (foto/video)

Kurir pre 28 minuta
Plivanje za Časni krst na Adi Ciganliji 19. januara u podne

Plivanje za Časni krst na Adi Ciganliji 19. januara u podne

Telegraf pre 1 sat