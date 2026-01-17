Tradicionalna akcija Crvene zvezde "Crveno-bela krv" biće održana 25. i 26. januara

Telegraf pre 32 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Tradicionalna akcija Crvene zvezde "Crveno-bela krv" biće održana 25. i 26. januara
Tradicionalna akcija "Crveno-bela krv" biće održana 35. put 25. i 26. januara, u periodu od 10 do 18 časova, u Medija centru stadiona "Rajko Mitić", saopšteno je danas iz Crvene zvezde. - Akcija dobrovoljnog davanja krvi na našem stadionu predstavlja još jednu priliku da zvezdaši pokažu humanost i solidarnost, kao što to čine godinama unazad, pružajući podršku i pomoć onima kojima je to najpotrebnije. Kroz ovu tradicionalnu društveno odgovornu aktivnost, Fudbalski
