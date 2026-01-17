Turisti oborili rekord: Pošle godine zabeleženo više od tri milijarde noćenja u EU

Broj noćenja u turističkim smeštajima u Evropskoj uniji dostigao je prošle godine rekordnih 3,08 milijardi, što je za dva odsto odnosno za 61,5 miliona noćenja više nego 2024, objavio je danas Evrostat.

Rast broja noćenja u turizmu uglavnom je vođen povećanjem broja noćenja inostranih gostiju, za 46,1 miliona međugodišnje, dok je broj noćenja domaćih turista, poreklom iz zemlje EU gde su istovremeno boravili kao turisti, porastao sporijim tempom, za 15,4 miliona. Generalno, noćenja u turizmu u EU bila su prilično uravnotežena između inostranih gostiju, koji su pokrili 49 odsto ukupnih noćenja, a domaći 51 odsto. Što se tiče vrste smeštaja, hoteli i slični