Hitan sastanak ambasadora EU zbog Trampovih najava o carinama

Hitan sastanak ambasadora Evropske unije zakazan je za sutra u Briselu, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp najavio da će uvesti carine na robu iz osam evropskih zemalja u vezi sa situacijom oko Grenlanda, javljaju mediji pozivajući se na diplomate EU.

Sastanak je organizovao Kipar, koji trenutno predsedava EU. Ambasadori 27 zemalja EU sastaće se na hitnom sastanku zbog eskalacije krize oko Grenlanda, a na takvim sastancima, ambasadori obično pripremaju praktične mere za diskusiju na narednim ministarskim sastancima Saveta EU. Tramp je danas najavio uvođenje carina od 10 odsto u februaru Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj, koje će kasnije biti povećane na