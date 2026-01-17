Hitan sastanak ambasadora EU zbog Trampovih najava o carinama

Vesti online pre 1 sat  |  N1 (P. V.)
Hitan sastanak ambasadora EU zbog Trampovih najava o carinama

Hitan sastanak ambasadora Evropske unije zakazan je za sutra u Briselu, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp najavio da će uvesti carine na robu iz osam evropskih zemalja u vezi sa situacijom oko Grenlanda, javljaju mediji pozivajući se na diplomate EU.

Sastanak je organizovao Kipar, koji trenutno predsedava EU. Ambasadori 27 zemalja EU sastaće se na hitnom sastanku zbog eskalacije krize oko Grenlanda, a na takvim sastancima, ambasadori obično pripremaju praktične mere za diskusiju na narednim ministarskim sastancima Saveta EU. Tramp je danas najavio uvođenje carina od 10 odsto u februaru Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj, koje će kasnije biti povećane na
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

"Nismo saglasni sa Amerikancima, ovo će nas pogoditi": Faraž kritikovao Trampa zbog najavljenih kaznenih tarifa

"Nismo saglasni sa Amerikancima, ovo će nas pogoditi": Faraž kritikovao Trampa zbog najavljenih kaznenih tarifa

Večernje novosti pre 42 minuta
Mediji: Sutra hitan sastanak ambasadora EU zbog Trampovih najava o carinama

Mediji: Sutra hitan sastanak ambasadora EU zbog Trampovih najava o carinama

Sputnik pre 1 sat
EU zakazala hitan sastanak ambasadora zbog Trampovih pretnji carinama vezanim za Grenland

EU zakazala hitan sastanak ambasadora zbog Trampovih pretnji carinama vezanim za Grenland

Nova pre 1 sat
Tramp uvodi carine na uvoz iz osam evropskih zemalja zbog protivljenja politici prema Grenlandu

Tramp uvodi carine na uvoz iz osam evropskih zemalja zbog protivljenja politici prema Grenlandu

Novi magazin pre 1 sat
Ambasadori EU sutra se hitno sastaju: Trampove najave o carinama podigle nivo pripravnosti

Ambasadori EU sutra se hitno sastaju: Trampove najave o carinama podigle nivo pripravnosti

Dnevnik pre 1 sat
Trampove carine okupljaju ambasadore EU: Za sutra u Briselu zakazan hitan sastanak

Trampove carine okupljaju ambasadore EU: Za sutra u Briselu zakazan hitan sastanak

Euronews pre 2 sata
Košta: EU radi na zajedničkom odgovoru na Trampovu najavu dodatnih carina

Košta: EU radi na zajedničkom odgovoru na Trampovu najavu dodatnih carina

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaHolandijaBriselKiparEUVelika BritanijaNemačkaDanskaŠvedskaFinskaGrenlandNorveškaDonald TrampFrancuskasad

Svet, najnovije vesti »

Zašto Putin ćuti o Venecueli

Zašto Putin ćuti o Venecueli

Radar pre 7 minuta
Automobili Porše i BMV prestali da pale širom Rusije

Automobili Porše i BMV prestali da pale širom Rusije

Politika pre 2 minuta
Tramp: Sve što je potpisano autopenom je nezakonito i nema pravnu snagu ni dejstvo

Tramp: Sve što je potpisano autopenom je nezakonito i nema pravnu snagu ni dejstvo

Politika pre 2 minuta
"Dobar dan za Kinu i Rusiju" Kalas o Trampovim carinama koje prete evropskim zemljama: "Možemo ovo da rešimo unutar NATO"

"Dobar dan za Kinu i Rusiju" Kalas o Trampovim carinama koje prete evropskim zemljama: "Možemo ovo da rešimo unutar NATO"

Blic pre 42 minuta
Muškarac (91) ostao bez novca i nakita Nepoznata žena mu ponudila masažu, pa ga opljačkala

Muškarac (91) ostao bez novca i nakita Nepoznata žena mu ponudila masažu, pa ga opljačkala

Blic pre 1 sat