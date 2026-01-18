Dečaka napala ajkula na popularnoj plaži: Lekari mu se bore za život FOTO

B92 pre 53 minuta
Dečaka napala ajkula na popularnoj plaži: Lekari mu se bore za život FOTO

Dvanaestogodišnjeg dečaka danas je u istočnom predgrađu Sidneja napala ajkula i lekari se bore za njegov život, saopštila je policija australijske savezne države Novi Južni Vels.

U napadu ajkule dečak je zadobio teške povrede obe noge, prenosi "Gardijan". "On je izvučen iz vode na plaži Šark u parku Nilsen, u istočnom predgrađu Sidneja, i prevezen je u Dečju bolnicu u Sidneju radi lečenja teških povreda", rekao je portparol Hitne pomoći. Plaža na kojoj se dogodio napad ajkule je zatvorena, a policija je savetovala plivačima da izbegavaju ulazak u vodu. Kako su preneli tamnošnji mediji, mreža za hvatanje ajkula u parku Nilsen oštećena je
