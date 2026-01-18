Beta pre 10 minuta

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) usvojili su danas na posebnom skupštinskom zasedanju ostavku entitetskog premijera Save Minića (SNSD), čime je pala cela Vlada RS.

Međutim, danas će biti održana nova posebna sednica parlamenta RS, na kojoj će biti izabrana nova entitetska Vlada, na čijem čelu će ponovo biti Savo Minić.

U obraćanju poslanicima, Minić je naveo da će ovom odlukom RS biti dodatno ojačana i otpornija na sve pritiske".

Naveo je da će kurs Vlade RS ostati isti, a da će njen prioritet biti jačanje sposobnosti RS da brani svoje nadležnosti predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom.

"Nedopustivo je da pozitivan zamah Vlade bude prekinut veštačkim krizama. Zato smo doneli odluku kojom ćemo dodatno ojačati RS, koja će biti otpornija na svaki vid pritiska", istakao je on.

Minić je 15. januara podneo ostavku na funkciju premijera RS, navodeći da ga je istog dana vršilac dužnosti predsednika RS Ana Trišić Babić ponovo predložila za mandatara za sastav nove entitetske vlade.

Njegov potez usledio je nekoliko dana pre sednica Ustavnog suda BiH, najavljene za 22. januar, koji tada treba da se izjasni o apelaciji grupe bošnjačkih poslanika u parlamentu BiH, u kojoj je navedeno da izbor Minića za mandatara nove Vlade RS nije bio legalan.

Narodna skupština RS je 2. septembra 2025. godine izabrala novu entitetsku Vladu, s Minićem na čelu.

Mandat za sastav nove vlade Miniću je dao Milorad Dodik, mada mu je Centralna izborna komisija BiH (CIK) početkom avgusta prošle godine oduzela mandat predsednika RS, po osnovu presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

Prema Ustavu RS, mandatara za sastav Vlade RS može da imenuje jedino predsednik RS.

Minić: Izborom nove Vlade RS potvrđuje se politička odgovornost i stabilnost RS

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske (RS) Savo Minić izjavio je danas da se izborom nove entitetske vlade potvrđuje, kako je naveo, politička odgovornost i stabilnost Republike Srpske.

Podnoseći ekspoze poslanicima u Narodnoj skupštini RS, na posebnoj sednici koja se održava u Banjaluci, on je rekao da je izbor nove Vlade RS "deo političkog procesa koji je zrelo i odgovorno planiran sa nosiocima svih važnih političkih funkcija u RS".

"Moja poruka građanima je da nećemo gubiti nijedan jedini dan, da ništa neće biti dovedeno u pitanje i da nećemo dozvoliti bilo kom faktoru da utiče na destabilizaciju procesa u RS", istakao je Minić predstavljajući program rada svog kabineta.

Dodao je da je RS "otvoreno i demokratsko društvo", da je "opredeljena za mir, stabilnost i suživot svih građana, bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost, političko, ideološko ili bilo koje drugo opredeljenje" i da će nova vlada ostati na tom političkom kursu.

Minić je istakao i opredeljenost za puno poštovanje Dejtonskog sporazuma, uz odbranu dejtonskih pozicija RS svim demokratskim, pravnim i političkim sredstvima.

"Mi smo opredeljeni za povratak na izvorni Dejton i još jedanput predstavnike druga dva konstitutivna naroda na dijalog i saradnju, jer su nosioci suvereniteta u BiH konstitutivni narodi i entiteti", naglasio je on.

Još je rekao da je cilj nove Vlade RS da se donesu mere za sprovođenje zakona koji se odnose na izvorne dejtonske nadležnosti Republike Srpske, kao i nastavak saradnje i zajedničkog delovanje sa institucijama Srbije u skladu sa Deklaracijom Svesrpskog sabora održanog 2024. godine.

"Da sprovedemo spoljnopolitičke aktivnosti u koordinaciji sa institucijama RS i srpskim članom Predsedništva BiH i da otpočnemo institucionalnu i ekonomsku transformaciju RS ka samodrživoj, fiskalno stabilnoj i razvojno orijentisanoj zajednici, sa snažnim osloncem na domaće resurse, tržišta i ljudski potencijal", naveo je Minić u svom ekspozeu.

