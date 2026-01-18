Privremeno suspendovani Instagram nalozi redakcije Nova, napadnuti i drugi antirežimski profili

Beta pre 4 sati

Tri naloga na društvenoj mreži Instagram, koji su u vlasništvu redakcije Nova, danas su privremeno suspendovani, dok je nalog portala Radar na istoj mreži ugašen, objavila je televizija N1.

Instagram nalozi nova.rs_portal, nova.rs_showbiz i nova.rs_sport, kao i privatni nalog administratora stranica danas su dobili obaveštenje da je nalog suspendovan na 180 dana zbog kršenja pravila zajednice, kao i da je neophodno odmah preduzeti određene akcije kako nalozi ne bi bili trajno ugašeni.

Na sajtu televizije N1 piše da je redakcija Nova.rs odmah podnela žalbu Instagramu.

Međutim, Instagram nalog portala Radar je trajno ugašen, a privatni nalog administratora vezan za taj profil je suspendovan.

Redakcija Radara kontaktirala je podršku kompanije Meta, prenosi N1.

Nalozi Nova već su bili na udaru početkom januara, kada su bili izloženi botovskom napadu putem lažnih profila.

To se ogleda u naglom i neuobičajenom povećanju broja pratilaca u veoma kratkom vremenskom periodu.

Za samo nekoliko sati, broj pratilaca na zvaničnom Instagram nalogu Nova skočio je sa 204.000 na više od 244.000 što predstavlja jasan indikator veštačkog i neprirodnog rasta, a kroz nekoliko dana pao je za skoro 30.000.

Veštački i nekontrolisan rast i pad broja pratilaca predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik za svaki nalog na društvenim mrežama.

Takve aktivnosti mogu dovesti do toga da platforma označi nalog kao sumnjiv, ograniči mu vidljivost ili ga u krajnjem slučaju trajno ugasi, bez obzira na to što sam nalog nije inicirao niti podsticao takav rast.

Tokom današnjeg dana, na udaru se našlo još nekoliko profila na Instagramu, prenosi N1.

Jedan od njih je nalog posmatračke misije CRTA, koja se tim povodom oglasila na mreži "Iks" (X).

Takođe, suspendovani su nalozi na Instagramu "Osnažene", kao i profil Gavrila Andrića, piše na sajtu N1.

Grupa Beogradski sindikat saopštila je da su obrisani njihovi nalozi sa Instagrama i sa Fejsbuka.

"Ovo je totalno ludilo što ovaj režim radi, ovo je totalna represija, mi ćemo se naravno boriti da vratimo naše profile, a neće nas zaustaviti da govorimo ono što mislimo da treba", naveli su.

Pokret Promene u fokusu - PUF takođe je saopštio da je njihov nalog na Instagramu oboren i to u petak 16. januara 2026. u večernjim satima.

(Beta, 18.01.2026)

Povezane vesti »

Instagram nalozi redakcije Nova suspendovani, portal Radar ostao bez naloga

Instagram nalozi redakcije Nova suspendovani, portal Radar ostao bez naloga

Vreme pre 2 sata
UNS: Utvrditi ko stoji iza napada na Instagram naloge portala Nova.rs i nedeljnika Radar

UNS: Utvrditi ko stoji iza napada na Instagram naloge portala Nova.rs i nedeljnika Radar

Nova pre 3 sata
Udruženje novinara Srbije: Utvrditi ko stoji iza napada na Instagram naloge portala Nova.rs i nedeljnika Radar

Udruženje novinara Srbije: Utvrditi ko stoji iza napada na Instagram naloge portala Nova.rs i nedeljnika Radar

Nedeljnik pre 3 sata
Privremeno suspendovani Instagram nalozi redakcije Nova, nalog Radar.rs trajno ugašen, napadi i na druge profile

Privremeno suspendovani Instagram nalozi redakcije Nova, nalog Radar.rs trajno ugašen, napadi i na druge profile

Cenzolovka pre 4 sati
Privremeno suspendovani Instagram nalozi redakcije Nova, nalog Radar.rs trajno ugašen, napadi i na druge profile

Privremeno suspendovani Instagram nalozi redakcije Nova, nalog Radar.rs trajno ugašen, napadi i na druge profile

N1 Info pre 4 sati
UNS: Utvrditi ko stoji iza napada na Instagram naloge portala Nova.rs i nedeljnika Radar

UNS: Utvrditi ko stoji iza napada na Instagram naloge portala Nova.rs i nedeljnika Radar

Insajder pre 3 sata
Masovni udar na društvenim mrežama: Ugašen nalog Radara, suspendovani profili Nove i brojnih organizacija

Masovni udar na društvenim mrežama: Ugašen nalog Radara, suspendovani profili Nove i brojnih organizacija

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Zavičajno “presađivanje” u vojvođansku ravnicu: Osamdeset godina kolonizacije Crnogoraca u Vojvodinu

Zavičajno “presađivanje” u vojvođansku ravnicu: Osamdeset godina kolonizacije Crnogoraca u Vojvodinu

Danas pre 7 minuta
Zombi Druge Srbije: Šta se, dovraga, desilo sa tom grupom ljudi?

Zombi Druge Srbije: Šta se, dovraga, desilo sa tom grupom ljudi?

Danas pre 32 minuta
Veran Matić: Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal obavešteno o gašenju profila medija i organizacija

Veran Matić: Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal obavešteno o gašenju profila medija i organizacija

Danas pre 32 minuta
Sutra izmene na GSP linijama tokom održavanja Bogojavljenske litije

Sutra izmene na GSP linijama tokom održavanja Bogojavljenske litije

Insajder pre 32 minuta
(VIDEO) Grudva koja je pokrenula lavinu: Čačani protestovali, pa gađali kartonskog Vučića jajima

(VIDEO) Grudva koja je pokrenula lavinu: Čačani protestovali, pa gađali kartonskog Vučića jajima

N1 Info pre 32 minuta