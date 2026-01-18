Privremeno suspendovani Instagram nalozi redakcije Nova, napadnuti i drugi antirežimski profili

Beta pre 4 sati

Tri naloga na društvenoj mreži Instagram, koji su u vlasništvu redakcije Nova, danas su privremeno suspendovani, dok je nalog portala Radar na istoj mreži ugašen, objavila je televizija N1.

Instagram nalozi nova.rs_portal, nova.rs_showbiz i nova.rs_sport, kao i privatni nalog administratora stranica danas su dobili obaveštenje da je nalog suspendovan na 180 dana zbog kršenja pravila zajednice, kao i da je neophodno odmah preduzeti određene akcije kako nalozi ne bi bili trajno ugašeni.

Na sajtu televizije N1 piše da je redakcija Nova.rs odmah podnela žalbu Instagramu.

Međutim, Instagram nalog portala Radar je trajno ugašen, a privatni nalog administratora vezan za taj profil je suspendovan.

Redakcija Radara kontaktirala je podršku kompanije Meta, prenosi N1.

Nalozi Nova već su bili na udaru početkom januara, kada su bili izloženi botovskom napadu putem lažnih profila.

To se ogleda u naglom i neuobičajenom povećanju broja pratilaca u veoma kratkom vremenskom periodu.

Za samo nekoliko sati, broj pratilaca na zvaničnom Instagram nalogu Nova skočio je sa 204.000 na više od 244.000 što predstavlja jasan indikator veštačkog i neprirodnog rasta, a kroz nekoliko dana pao je za skoro 30.000.

Veštački i nekontrolisan rast i pad broja pratilaca predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik za svaki nalog na društvenim mrežama.

Takve aktivnosti mogu dovesti do toga da platforma označi nalog kao sumnjiv, ograniči mu vidljivost ili ga u krajnjem slučaju trajno ugasi, bez obzira na to što sam nalog nije inicirao niti podsticao takav rast.

Tokom današnjeg dana, na udaru se našlo još nekoliko profila na Instagramu, prenosi N1.

Jedan od njih je nalog posmatračke misije CRTA, koja se tim povodom oglasila na mreži "Iks" (X).

Takođe, suspendovani su nalozi na Instagramu "Osnažene", kao i profil Gavrila Andrića, piše na sajtu N1.

Grupa Beogradski sindikat saopštila je da su obrisani njihovi nalozi sa Instagrama i sa Fejsbuka.

"Ovo je totalno ludilo što ovaj režim radi, ovo je totalna represija, mi ćemo se naravno boriti da vratimo naše profile, a neće nas zaustaviti da govorimo ono što mislimo da treba", naveli su.

Pokret Promene u fokusu - PUF takođe je saopštio da je njihov nalog na Instagramu oboren i to u petak 16. januara 2026. u večernjim satima.

(Beta, 18.01.2026)