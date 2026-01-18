Vremenska prognoza za ponedeljak, 19. januar: Hladno, sunčano i vetrovito, ujutru mraz

Beta pre 1 sat

Vreme u Srbiji će sutra ujutru biti hladno, sa umerenim i jakim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

Duvaće slab i umeren, a u košavskom području povremeno jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa olujnim udarima. 

Najniža temperatura biće od -11 do -6, a najviša dnevna od -3 do tri stepena. 

U Beogradu će sutra ujutro biti hladno sa umerenim mrazem, a tokom dana sunčano, vetrovito i hladno. 

Duvaće umeren i povremeno jak jugoistočni vetar. 

Najniža temperatura biće -6, a najviša oko nula stepeni. 

Početkom naredne nedelje, u utorak se u većem delu zemlje očekuje pretežno sunčano vreme, a niska oblačnost na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije. 

Od srede će biti malo i umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde slabe prolazne padavine, a od četvrtka slabe padavine se očekuju ponegde i u nižim predelima. 

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 19. januar: 

Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na mentalno nestabilne, srčane i cerebrovaskularne bolesnike, kao i osobe sa respiratornim tegobama. 

(Beta, 18.01.2026)

