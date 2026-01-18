"Dobar dan za Kinu i Rusiju" Kalas o Trampovim carinama koje prete evropskim zemljama: "Možemo ovo da rešimo unutar NATO"

Kaja Kalas kaže da carine predstavljaju rizik za osiromašenje Evrope i SAD Kalas je naglasila da "ova situacija ne sme da skrene fokus sa Ukrajine" Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas ocenila je danas, nakon najave američkog predsednika Donalda Trampa da će povećati carine za osam evropskih zemalja zbog Grenlanda, da od podela među saveznicima korist imaju Rusija i Kina. - Kina i Rusija mora da imaju dobar dan. To su