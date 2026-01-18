"Dobar dan za Kinu i Rusiju" Kalas o Trampovim carinama koje prete evropskim zemljama: "Možemo ovo da rešimo unutar NATO"

Blic pre 5 sati
"Dobar dan za Kinu i Rusiju" Kalas o Trampovim carinama koje prete evropskim zemljama: "Možemo ovo da rešimo unutar NATO"
Kaja Kalas kaže da carine predstavljaju rizik za osiromašenje Evrope i SAD Kalas je naglasila da "ova situacija ne sme da skrene fokus sa Ukrajine" Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas ocenila je danas, nakon najave američkog predsednika Donalda Trampa da će povećati carine za osam evropskih zemalja zbog Grenlanda, da od podela među saveznicima korist imaju Rusija i Kina. - Kina i Rusija mora da imaju dobar dan. To su
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Bardela osudio Trampove carine i pozvao EU na suspenziju sporazuma

Bardela osudio Trampove carine i pozvao EU na suspenziju sporazuma

Politika pre 3 sata
Politiko: Poslanici Evropskog parlamenta neće odobriti trgovinski sporazum sa SAD

Politiko: Poslanici Evropskog parlamenta neće odobriti trgovinski sporazum sa SAD

Danas pre 6 sati
"Rizik i urušavanje odnosa" Oglasila se Ursula fon der Lajen nakon Trampove pretnje carinama: "EU ostaje solidarna sa narodom…

"Rizik i urušavanje odnosa" Oglasila se Ursula fon der Lajen nakon Trampove pretnje carinama: "EU ostaje solidarna sa narodom Grenlanda"

Blic pre 7 sati
Tramp uvodi carine na uvoz iz osam evropskih zemalja zbog protivljenja politici prema Grenlandu

Tramp uvodi carine na uvoz iz osam evropskih zemalja zbog protivljenja politici prema Grenlandu

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOEvropska UnijaUkrajinaKinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Crni bilans demonstracija u Iranu: Ovo je presek stanja, cifra je zastrašujuća!

Crni bilans demonstracija u Iranu: Ovo je presek stanja, cifra je zastrašujuća!

Kurir pre 42 minuta
Zelenski izdao naređenje! Ukrajinski lider očajnički se bori sa najvećim energetskim kolapsom nakon ruskih napada: Proglašeno…

Zelenski izdao naređenje! Ukrajinski lider očajnički se bori sa najvećim energetskim kolapsom nakon ruskih napada: Proglašeno vanredno stanje, najteže u Kijevu!

Kurir pre 2 sata
Tramp pozvao brazilskog predsednika u mirovni savet za Gazu

Tramp pozvao brazilskog predsednika u mirovni savet za Gazu

Politika pre 2 sata
Džonson: Pregovori ključni za rešavanje pitanja Grenlanda

Džonson: Pregovori ključni za rešavanje pitanja Grenlanda

Politika pre 2 sata
Bardela osudio Trampove carine i pozvao EU na suspenziju sporazuma

Bardela osudio Trampove carine i pozvao EU na suspenziju sporazuma

Politika pre 3 sata