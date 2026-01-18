Kolaps u Crnoj Gori: zbog blokada saobraćajnica sve stoji, snimak dronom pokazao ogromne zastoje (video)

Razlog protesta je nezadovoljstvo meštana Botuna i Zete zbog plana izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Snimci prikazuju neprekinutu kolonu automobila koja se proteže kilometrima I u subotu uveče u Crnoj Gori desili su se protesti i blokade saobraćajnica.

Situacija je posebno dramatična na putnom pravcu Podgorica - Cetinje, gde je saobraćaj u potpunom prekidu. Na društvenim mrežama pojavio se snimak blokada iz drona snimljen tokom noći, koji prikazuje nepreglednu kolonu automobila koja se proteže kilometrima. Meštani Botuna i Zete protestuju protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a blokade su organizovane na mostu na Sitnici, prema Cetinju i kod restorana "Jezero" u Vranjini. Blokade u Crnoj