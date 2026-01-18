Na pomolu bombastični preokret?! Trampova omiljena evropska desničarka hitno zvala Vašington: "Ako to uradi, kraj je, razbiće NATO!"

Evropska unija planira koordinisanu reakciju kao odgovor na američke carinske pretnje i očuvanje svog suvereniteta Francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer osudili su potez SAD kao neprihvatljiv i suprotan transatlantskoj saradnji Hitan sastanak ambasadora Evropske unije zakazan je za danas u Briselu, nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u subotu najavio da će uvesti carine na robu iz osam evropskih zemalja u