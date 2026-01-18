Na pomolu bombastični preokret?! Trampova omiljena evropska desničarka hitno zvala Vašington: "Ako to uradi, kraj je, razbiće NATO!"

Blic pre 17 minuta
Na pomolu bombastični preokret?! Trampova omiljena evropska desničarka hitno zvala Vašington: "Ako to uradi, kraj je, razbiće…
Evropska unija planira koordinisanu reakciju kao odgovor na američke carinske pretnje i očuvanje svog suvereniteta Francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer osudili su potez SAD kao neprihvatljiv i suprotan transatlantskoj saradnji Hitan sastanak ambasadora Evropske unije zakazan je za danas u Briselu, nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u subotu najavio da će uvesti carine na robu iz osam evropskih zemalja u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Rizik i urušavanje odnosa": Oglasila se Ursula fon der Lajen nakon Trampove pretnje carinama: "EU ostaje solidarna sa narodom…

"Rizik i urušavanje odnosa": Oglasila se Ursula fon der Lajen nakon Trampove pretnje carinama: "EU ostaje solidarna sa narodom Grenlada"

Blic pre 22 minuta
Trumpov pritisak oko Grenlanda ponovo otvara carinske rane u Evropi

Trumpov pritisak oko Grenlanda ponovo otvara carinske rane u Evropi

Bloomberg Adria pre 3 sata
Tramp i Grenland: „Igra prestola“ za Arktik

Tramp i Grenland: „Igra prestola“ za Arktik

Pravda pre 4 sati
Lideri evropskih zemalja poručili: Trampova pretnja carinama pogrešan potez, spremamo odgovor

Lideri evropskih zemalja poručili: Trampova pretnja carinama pogrešan potez, spremamo odgovor

Euronews pre 4 sati
Tramp najavio nove carine evropskim zemljama zbog Grenlanda, u Briselu za danas najavljen hitan sastanak

Tramp najavio nove carine evropskim zemljama zbog Grenlanda, u Briselu za danas najavljen hitan sastanak

Nova ekonomija pre 5 sati
Danas hitan sastanak ambasadora EU zbog Trampovih najava o carinama

Danas hitan sastanak ambasadora EU zbog Trampovih najava o carinama

RTV pre 5 sati
Evropa priprema odgovor Trampu na pretnje carinama zbog Grenlanda

Evropa priprema odgovor Trampu na pretnje carinama zbog Grenlanda

Sputnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOEvropska UnijaBriselKiparVašingtonRojtersEURusijaGrenlandDonald TrampEmanuel Makron

Svet, najnovije vesti »

Figaro: Ako Tramp uvede carine, Makron će tražiti primenu instrumenta EU protiv prinude; Meloni: Najavljene carine - greška

Figaro: Ako Tramp uvede carine, Makron će tražiti primenu instrumenta EU protiv prinude; Meloni: Najavljene carine - greška

Insajder pre 47 minuta
NALED: Evropska unija najveći donator u Srbiji u poslednjih 20 godina

NALED: Evropska unija najveći donator u Srbiji u poslednjih 20 godina

Insajder pre 32 minuta
Evropski zvaničnici uznemireni zbog Trampove najave o uvođenju carina povodom Grenlanda

Evropski zvaničnici uznemireni zbog Trampove najave o uvođenju carina povodom Grenlanda

Beta pre 42 minuta
U požaru u tržnom centru u Pakistanu, šestoro poginulo

U požaru u tržnom centru u Pakistanu, šestoro poginulo

Danas pre 57 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Više od 200.000 potrošača u regionu Zaporožje bez struje

UKRAJINSKA KRIZA: Više od 200.000 potrošača u regionu Zaporožje bez struje

RTV pre 7 minuta