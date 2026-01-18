"Poreska uprava da istraži sve kandidate sa svih lista" Vučić o najavama sa protesta u Novom Sadu i dolasku evroparlamentaraca: "U Davosu ću se sastati sa mnogo važnijim ljudima za Srbiju"

"Poreska uprava da istraži sve kandidate sa svih lista" Vučić o najavama sa protesta u Novom Sadu i dolasku…

Predsednik Aleksandar Vučić predložio je da Poreska uprava istraži sve kandidate sa svih lista na predstojećim izborima Dodao je "da ćemo tako videti ko je lopov" Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da se iz dva razloga raduje porukama sa sinoćnjeg protesta u Novom Sadu koji su organizovali novosadski studenti u blokadi.

Kako je rekao, na njemu je kao predsedniku Srbije da bude pošten i objektivan. - Svaki skup gde imate preko tri ili četiri hiljade ljudi u jednom kratkom momentu nije mali. Dakle, nisu to skupovi od 30, 40 ili ne znam koliko hiljada ljudi. Tri, četiri hiljade ljudi nije mali skup, hladno je vreme. Nemojte da očekujete da je lako praviti mnogo veće skupove. Te, iz tog razloga, zaslužuju poštovanje. Druga je stvar,što su oni razočarani tim brojevima, jer su mislili
