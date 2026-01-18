Tragedija u Austriji: Broj žrtava u lavinama porastao na osam: Jedna žena zatrpana na visini od 2.200 metara

Tragedija u Austriji: Broj žrtava u lavinama porastao na osam: Jedna žena zatrpana na visini od 2.200 metara
Pogođena područja uključuju Salzburg i Štajersku, gde su registrovane ozbiljne nesreće Službe spasavanja navele su da su lavine najverovatnije pokrenuli sami rekreativci uprkos upozorenjima Broj poginulih u lavinama u Austriji porastao je na osam, saopštili su austrijski gorski spasilački timovi, navodeći da je petoro skijaša izgubilo život kod Salcburga, dok je troje skijaša ostalo zatrapano u lavini u Štajerskoj. U oblasti Pustervald u okrugu Murtal u Štajerskoj
