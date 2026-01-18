"Za dobrobit budućih generacija", Fon der Lajen: Posle 25 godina potpisan sporazum između EU i Merkosura (foto)

Blic pre 4 sati
"Za dobrobit budućih generacija", Fon der Lajen: Posle 25 godina potpisan sporazum između EU i Merkosura (foto)

Sporazum između Evropske unije i latinoameričkog bloka Merkosur potpisan je danas u glavnom gradu Paragvaja Asunsionu, posle 25 godina pregovora, saopštila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Ona je na svom Instagram profilu napisala da taj sporazum bio "25 godina u nastajanju". "Sporazum između EU i Merkosura je dostignuće jedne generacije. Za dobrobit budućih generacija. Živelo prijateljstvo između naših naroda i naših kontinenata", napisala je Fon der Lajen. Sporazum su potpisali Fon der Lajen, predsednici Argentine, Urugvaja i Paragvaja Havijer Milej, Jamandu Orsi i Santijago Penja. Merkosur, koji je skraćenica za Južno zajedničko tržište, osnovale
