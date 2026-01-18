Arhiv javnih skupova objavio tačan broj učesnika protesta u Novom Sadu

Danas pre 5 sati  |  Beta
Arhiv javnih skupova objavio tačan broj učesnika protesta u Novom Sadu
– Na studentskom protestu „Šta znači pobeda“ u Novom Sadu koji je održan juče bilo je 6.500 građana, saopštio je danas Arhiv javnih skupova. „Na jučerašnjem studentskom protestu „Šta znači pobeda“, u trenutku govora advokatice Tanje Arsić na Trgu slobode u Novom Sadu bilo je prisutno oko 6.500 građana“, naveli su oni na društvenoj mreži „Iks“ („X“). Beograd, 18:00 pic.twitter.com/nF1487abAd — Arhiv javnih skupova (@javniskupovi) March 15, 2025 Prema njihovim
N1 Info pre 3 sata
