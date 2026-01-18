Herojski preokret i pobeda Olge Danilović protiv čuvene Venus Vilijams na startu Australijan opena

Srpska teniserka Olga Danilović se plasirala u drugo kolo Australijan opena.

Danilovićeva je posle herojske borbe i preokreta bila bolja od veteranke Venus Vilijams (45) sa 2:1, po setovima 6:7 (5), 6:3, 6:4 posle dva sata i 17 minuta igre. Iako je Amerikanka legenda svetskog tenisa, Olga Danilović je bila favoritkinja u duelu uvodne runde prvog grend slema sezone. Srpkinja je 68. teniserka sveta, dok je Venus na 576. mestu VTA liste. Starija od sestara Vilijams vratila se letos tenisu posle pauze od gotovo godinu i po dana i od jula je