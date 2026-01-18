Hitan sastanak ambasadora EU: Tramp preti carinama zbog Grenlanda

Ambasadori država članica Evropske unije održaće kasnije u toku dana hitan sastanak povodom pretnji američkog predsednika Donalda Trampa novim carinama u iznosu od 10 odsto za osam država koje se protive njegovoj ideji američkog preuzimanja Grenlanda.

Tramp je u subotu popodne najavio carine od 10 odsto na robu koja se uvozi u SAD iz Danske, Norveške, Švedske, Finske, Francuske, Nemačke, Holandije i Velike Britanije od 1. februara, koje bi potom od juna mogle da budu podignute i na nivo od 25 odsto, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Premijer Velike Britanije Kir Starmer nazvao je Trampov plan „potpuno pogrešnim“. Finski premijer Peteri Orpo ocenio je da carine nikome ne donose dobro, ni EU, niti SAD. Stav Finske je da sva