Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Danas pre 6 sati  |  Beta/AP
Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Izraelska vlada je saopštila da se protivi sastavu „Odbora za mir“ u Gazi, koji je ranije objavila Bela kuća.

Vlada Izraela je danas saopštila da sastav „nije bio koordinisan sa Izraelom i da je suprotan njegovoj politici“, bez detaljnog objašnjenja. U saopštenju piše i da je premijer Benjamin Netanjahu naložio Ministarstvu spoljnih poslova da kontaktira državnog sekretara Marka Rubija. Sastav komiteta koji je Bela kuća objavila u petak ne uključuje izraelskog zvaničnika, a u njemu se nalazi jedan izraelski biznismen. Ostali članovi, čija su imena su do sada objavljena,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Izrael se protivi odboru koji je sastavila Amerika: Netanjahu naložio da se pozove Rubio

Izrael se protivi odboru koji je sastavila Amerika: Netanjahu naložio da se pozove Rubio

Kurir pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelGaza

Svet, najnovije vesti »

Bardela osudio Trampove carine i pozvao EU na suspenziju sporazuma

Bardela osudio Trampove carine i pozvao EU na suspenziju sporazuma

Politika pre 44 minuta
Rubio najavljuje saradnju sa koordinacionim komitetom za Gazu

Rubio najavljuje saradnju sa koordinacionim komitetom za Gazu

Politika pre 29 minuta
Zašto Putin ćuti o Venecueli

Zašto Putin ćuti o Venecueli

Radar pre 1 sat
Šta se događa u Ukrajini? Objavljene su nove karte: Sprema se juriš na utvrde Donbasa

Šta se događa u Ukrajini? Objavljene su nove karte: Sprema se juriš na utvrde Donbasa

Blic pre 1 sat
Sneg posle 14 godina Gradonačelnik ispunio želju deci, kamioni radosti stigli u grad: "Pošaljite koliko god vam treba, brate"…

Sneg posle 14 godina Gradonačelnik ispunio želju deci, kamioni radosti stigli u grad: "Pošaljite koliko god vam treba, brate" (video)

Blic pre 54 minuta