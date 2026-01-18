Pregovori oko NIS-a se privode kraju, Brnabić poručuje: Blokaderi iz bivše vlasti, koji su prodali NIS, kritikuju Vučića

Danas pre 2 sata  |  Beta
Pregovori oko NIS-a se privode kraju, Brnabić poručuje: Blokaderi iz bivše vlasti, koji su prodali NIS, kritikuju Vučića
– Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se pregovori oko Naftne industrije Srbije (NIS) privode kraju, ali, navela je, ne bi da pametuje, jer svaka reč može da nešto oteža ili pokvari. „Tako da samo želim da kažem da se to privodi kraju, nije lako, ali se, pre svega predsednik Aleksandar Vučić sa svojim timom bori za Srbiju“, rekla je Brnabić za TV Prva. Brnabić je navela da „blokaderi iz bivše vlasti, koji su prodali NIS 2008. godine, danas
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Brnabić: „Pregovori oko NIS-a se privode kraju, ne bih da pametujem da nešto ne pokvarim“

Brnabić: „Pregovori oko NIS-a se privode kraju, ne bih da pametujem da nešto ne pokvarim“

Serbian News Media pre 1 sat
Brnabić: Pregovori oko NIS-a se privode kraju, ne bih da pametujem da nešto ne pokvarim

Brnabić: Pregovori oko NIS-a se privode kraju, ne bih da pametujem da nešto ne pokvarim

N1 Info pre 3 sata
Brnabić: Pri kraju pregovori o NIS-u, ali ne bih da pametujem - da ne pokvarim nešto

Brnabić: Pri kraju pregovori o NIS-u, ali ne bih da pametujem - da ne pokvarim nešto

Radio 021 pre 2 sata
Brnabić: Pregovori oko NIS-a se privode kraju

Brnabić: Pregovori oko NIS-a se privode kraju

Nedeljnik pre 2 sata
Brnabić: Pregovori oko NIS-a se privode kraju, ne bih da pametujem jer svaka reč može nešto da pokvari

Brnabić: Pregovori oko NIS-a se privode kraju, ne bih da pametujem jer svaka reč može nešto da pokvari

Nova pre 2 sata
Ko o čemu Brnabić o misiji Evropskog parlamenta

Ko o čemu Brnabić o misiji Evropskog parlamenta

Danas pre 3 sata
Brnabić o pregovorima oko NIS: Ne bih da pametujem da nešto ne pokvarim

Brnabić o pregovorima oko NIS: Ne bih da pametujem da nešto ne pokvarim

Pravda pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeAna Brnabić

Društvo, najnovije vesti »

Studenti u blokadi povodom suspenzije pojedinih naloga na mrežama: Cenzura miriše na najmračnije periode 20. veka

Studenti u blokadi povodom suspenzije pojedinih naloga na mrežama: Cenzura miriše na najmračnije periode 20. veka

N1 Info pre 18 minuta
Radar: Marko Zafirović novi načelnik SBPOK

Radar: Marko Zafirović novi načelnik SBPOK

N1 Info pre 28 minuta
UNS: Utvrditi ko stoji iza napada na Instagram naloge portala Nova.rs i nedeljnika Radar

UNS: Utvrditi ko stoji iza napada na Instagram naloge portala Nova.rs i nedeljnika Radar

Nova pre 29 minuta
Udruženje novinara Srbije: Utvrditi ko stoji iza napada na Instagram naloge portala Nova.rs i nedeljnika Radar

Udruženje novinara Srbije: Utvrditi ko stoji iza napada na Instagram naloge portala Nova.rs i nedeljnika Radar

Nedeljnik pre 23 minuta
Održano plivanje za časni krst ispod Beogradske tvrđave, svih 33 kupača iznelo krst iz reke i poslalo snažnu poruku (foto…

Održano plivanje za časni krst ispod Beogradske tvrđave, svih 33 kupača iznelo krst iz reke i poslalo snažnu poruku (foto, video)

Blic pre 19 minuta