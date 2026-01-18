„Srbija nema političku stranku na vlasti, nego organizovanu kriminalnu grupu“: Završen skup u Novom Sadu, najavljen sledeći u Beogradu (FOTO, VIDEO)

Novosadski studenti u blokadi danas su organizovali veliki protest na Trgu slobode u ovom gradu.

Skup je počeo u 18 časova. Na ovom protestu studenti su predstavili neke od svojih ideja za oslobađanje institucija, kao i dalje akcije koje planiraju. Osim studenata, okupljenima su se obratili i stručnjaci iz pojedinih oblasti. Na skupu su deljeni leci, na kojima su studenti objasnili da su lustracija i Zakon o poreklu imovine važni mehanizmi za borbu protiv kriminala i korupcije. Građani su takođe tokom protesta mogli da potpišu podršku studentima. Novosadska