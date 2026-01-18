Denver gazi redom i bez Jokića Savladan Vašington za 4. pobedu u nizu (video)

Denver Nagetsi igraju dobru košarku i bez Nikole Jokića, pa su tako ostvarili četvrtu pobedu u nizu.

Denver Nagetsi savladali su Vašington Vizardse na domaćem parketu rezultatom 121:115 u noći između subote i nedelje. Ekipa koju predvodi Dejvid Adelman upisala je četvrtu pobedu u nizu, odnosno šestu u poslednjih sedam mečeva – i to sve bez Nikole Jokića i još nekih bitnih igrača. Istini za volju, u meču sa Vizardsima – koji su takođe bili oslabljeni, a trenutno su na deobi poslednjeg mesta NBA lige – bili su apsolutni favoriti. Na kraju se situacija i