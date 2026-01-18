Izrael "fenjeraš" na Evropskom prvenstvu: Slovenci pretposlednji, Slovačka 14, a Malta 13. u Beogradu

Dnevnik pre 1 sat
Vaterpolisti Izraela završili su nastup na Evropskom prvenstvu u Beogradu na poslednjem mestu.

U odlučujućem meču razigravanja za pozicije od 13. do 16, selekcija Slovačke je u Beogradskoj areni bila bolja rezultatom 11:8 i tako prepustila Izraelu neslavni epilog turnira. Izraelski tim je u mini-takmičenju za donji deo tabele sakupio svega dva boda, koja je osvojio dan ranije, posle izvođenja peteraca protiv reprezentacije Slovenije. Slovačka je, zahvaljujući današnjoj pobedi, uspela da napravi skok na tabeli i da završi šampionat na 14. poziciji, ispred
Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoSlovenijaIzraelBeogradska ArenaSlovačka

