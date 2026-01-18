Rafinerija nafte Pančevo (Foto: Shutterstock/Nenad Cavoski) Posle skoro dva meseca pauze, danas je sa radom počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu.

Ovo je saopštila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović na svom instagram nalogu. Kako je istakla, gotovo 2.000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji te će se evro dizel naći na pumpama od 27. januara. Navela je da je ponosna što je ispunjeno obećanje građanima da nikakve posljedice sankcija nad Naftnom industrijom Srbije neće osetiti.