Putevi Srbije: Neophodan oprez u vožnji zbog ledenih dana i magle

“Putevi Srbije“ apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni tokom narednih dana jer se očekuju temprature u minusu i magla.

U saopštenju Puteva Srbije navodi se da je Hidrometeorološki zavod najavio da se u narednom periodu očekuju ledeni dani sa temperaturama ispod nule, dok se na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije očekuju niska oblačnost i magla. “Apelujemo na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lanaca u brdovitim i planinskim terenima, striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilogode uslovima na putu”, poručuju. Dodaju da je