Zimski Krstovdan – običaji i verovanja koja se vezuju za ovaj praznik

U kalendaru nije obeležen crvenim slovom, za razliku od Krstovdana koji slavimo 27. septembra.

Srpska Pravoslavna Crkva 18. januara slavi Krstovdan, kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi. Praznik se vezuje za Bogojavljenje, koje se obeležava 19. januara, i krštenje Isusa Hrista, kao i za dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, koji je krstio Isusa Hrista u reci Jordan. Krstovdan slavimo uvek uoči Bogojavljenja i spada u nepokretne praznike. U kalendaru nije obeležen crvenim slovom, za razliku od Krstovdana