Narodno verovanje na Bogojavljensku noć: Tačno u 12 uzmite ogledalo i pogledajte u nebo

Gradski portal 018 pre 1 sat  |  redakcija GP018
Narodno verovanje na Bogojavljensku noć: Tačno u 12 uzmite ogledalo i pogledajte u nebo

Veruje se da se, u gluvo doba, uoči Bogojavljenja, na tren otvara nebo, da se krste (ukrštaju) vetrovi što duvaju zimi s onima što duvaju leti i da sva voda postaje sveta.

Ko se tada zatekne na otvorenom i to vidi može od Boga da zatraži ispunjenje jedne želje. Bogojavljenje se obeležava 19.januara i to je nepokretni praznik, ne menja se iz godine u godinu. Kada je napunio 30 godina, Isus je došao na reku Jordan kako bi ga krstio sveti Jovan Preteča. Pri Isusovom krštenju, Bog se javio tri puta. Taj trenutak predstavlja objavljivanje Bogočoveka i uvođenje Hrista u mesijansku misiju. Vernici se, na Bogojavljenje, pozdravljaju rečima
