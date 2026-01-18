Bivši načelnik Generalštaba Francuske: Članice NATO se neće pozvati na član 5 ako SAD odluče da vojno zauzmu Grenland

Insajder pre 2 sata
Bivši načelnik Generalštaba Francuske: Članice NATO se neće pozvati na član 5 ako SAD odluče da vojno zauzmu Grenland

Članice NATO saveza neće se pozivati na član 5. u slučaju da Sjedinjene Američke Države odluče da vojnom akcijom zauzmu Grenland, izjavio je danas bivši načelnik Generalštaba Vojske Francuske general Pjer de Vilije listu „Žurnal du dimanš".

„ Bezbednosni kišobran koji je do sada postojao zahvaljujući članu 5 raspada se zbog najava američkog predsednika Donalda Trampa, ali budimo jasni - nećemo se pozivati na taj član da bismo se borili protiv Sjedinjenih Država, koje su centralni stub NATO saveza", rekao je De Vilije. On je naveo da Sjedinjene Države finansiraju više od 50 odsto svih troškova NATO saveza, zbog čega neće biti rata koji bi vodile druge članice Severnoatlantskog saveza protiv Amerike,
