Otvoreno i glasno razmišljamo o skraćenju časova na 30 minuta, izjavio ministar prosvete

Insajder pre 1 sat
U većem delu Srbije za učenike osnovnih i srednjih škola sutra počinje drugo polugodište, nakon završetka zimskog raspusta. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je za RTS da sve škole startuju sa regularnom nastavom i da neće biti onlajn časova. O predlogu skraćenja časova na 30 minuta, kao i o zabrani korišćenja mobilnih telefona u školama, Stanković ističe da se o tome u Ministarstvu otvoreno i glasno razmišlja.

Đaci se vraćaju u školske klupe i za većinu njih to znači povratak ustaljenom ritmu – zvonu, časovima i školskim obavezama. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da prvi školski dan u dugom polugodištu počinje regularno u svim školama na teritoriji Srbije. "Po svim informacijama kojima mi raspolažemo, a mi smo formirali krizni štab u okviru Ministarstva prosvete koji koordinira rad sa školskim upravama i direktorima škola na teritoriji čitave Republike
