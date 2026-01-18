Sednica o izboru nove vlade Republike Srpske: Mandatar Savo Minić predložio novi sastav vlade

U Skupštini Republike Srpske je počela posebna sednica o izboru nove vlade Republike Srpske, pri čemu će poslanici razmatrati i predlog programa kandidata za predsednika vlade i članova vlade. Mandatar za sastav nove vlade Savo Minić predložio je Narodnoj skupštini novi sastav vlade u kojoj je petoro novih ministara u odnosu na prethodni saziv.

Kako prenosi RTRS, nakon toga predviđeno je polaganje svečane zakletve predsednika i članova nove vlade. Sednici prisustvuje i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović. Novi ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske biće Draga Mastilović, koji će na toj funkciji zameniti Sinišu Karana, prenosi RTRS. Za ministra privrede i preduzetništva predložen je Radenko Bubić, privrednik iz Kotor Varoša, koji će preuzeti funkciju od