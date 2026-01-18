Sednica o izboru nove vlade Republike Srpske: Mandatar Savo Minić predložio novi sastav vlade

Insajder pre 3 sata
Sednica o izboru nove vlade Republike Srpske: Mandatar Savo Minić predložio novi sastav vlade

U Skupštini Republike Srpske je počela posebna sednica o izboru nove vlade Republike Srpske, pri čemu će poslanici razmatrati i predlog programa kandidata za predsednika vlade i članova vlade. Mandatar za sastav nove vlade Savo Minić predložio je Narodnoj skupštini novi sastav vlade u kojoj je petoro novih ministara u odnosu na prethodni saziv.

Kako prenosi RTRS, nakon toga predviđeno je polaganje svečane zakletve predsednika i članova nove vlade. Sednici prisustvuje i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović. Novi ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske biće Draga Mastilović, koji će na toj funkciji zameniti Sinišu Karana, prenosi RTRS. Za ministra privrede i preduzetništva predložen je Radenko Bubić, privrednik iz Kotor Varoša, koji će preuzeti funkciju od
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Više od rekonstrukcije – u Banjaluci u nekoliko sati ostavka jedne i izbor nove Vlade RS, mandatar isti

Više od rekonstrukcije – u Banjaluci u nekoliko sati ostavka jedne i izbor nove Vlade RS, mandatar isti

RTS pre 9 minuta
Mandatar za sastav nove vlade RS Savo Minić predložio novi sastav vlade Srpske

Mandatar za sastav nove vlade RS Savo Minić predložio novi sastav vlade Srpske

RTV pre 3 sata
Savo Minić predstavio novu Vladu RS, promene na ključnim pozicijama i nova obećanja

Savo Minić predstavio novu Vladu RS, promene na ključnim pozicijama i nova obećanja

Blic pre 2 sata
Savo Minić predložio novu Vladu RS: Pet novih ministara u odnosu na prethodni saziv

Savo Minić predložio novu Vladu RS: Pet novih ministara u odnosu na prethodni saziv

Euronews pre 3 sata
Minić o izboru vlade Srpske: Ostajemo verni Dejtonskom sporazumu

Minić o izboru vlade Srpske: Ostajemo verni Dejtonskom sporazumu

Sputnik pre 2 sata
"Ostajemo verni Dejtonskom sporazumu": Minić prokomentarisao sastav nove vlade Srpske

"Ostajemo verni Dejtonskom sporazumu": Minić prokomentarisao sastav nove vlade Srpske

Večernje novosti pre 2 sata
Minić: Izborom nove Vlade RS potvrđuje se politička odgovornost i stabilnost RS

Minić: Izborom nove Vlade RS potvrđuje se politička odgovornost i stabilnost RS

Beta pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaKotorIzboriŽeljka Cvijanović

Balkan, najnovije vesti »

"Kad si vatra svi hoće da te gase" Dajković uz harmonikaše proslavio napuštanje vlasti u Podgorici Zapalili vatromet, a na…

"Kad si vatra svi hoće da te gase" Dajković uz harmonikaše proslavio napuštanje vlasti u Podgorici Zapalili vatromet, a na torti stoje samo ove 3 reči (video)

Kurir pre 4 minuta
Botunjani i danas blokirali kružni tok: "Cela Zeta stoji iza nas u borbi protiv izgradnje kolektora!"

Botunjani i danas blokirali kružni tok: "Cela Zeta stoji iza nas u borbi protiv izgradnje kolektora!"

Kurir pre 49 minuta
Više od rekonstrukcije – u Banjaluci u nekoliko sati ostavka jedne i izbor nove Vlade RS, mandatar isti

Više od rekonstrukcije – u Banjaluci u nekoliko sati ostavka jedne i izbor nove Vlade RS, mandatar isti

RTS pre 9 minuta
Politički dijalog u fokusu u Makedoniji: Izborni zakon i pravosuđe

Politički dijalog u fokusu u Makedoniji: Izborni zakon i pravosuđe

Newsmax Balkans pre 1 sat
Sednica o izboru nove vlade Republike Srpske: Mandatar Savo Minić predložio novi sastav vlade

Sednica o izboru nove vlade Republike Srpske: Mandatar Savo Minić predložio novi sastav vlade

Insajder pre 3 sata