Stipendija "Nikola Tesla" na Kolumbija univerzitetu kao priznanje vrhunskim studentima u SAD

Insajder pre 34 minuta
Stipendija "Nikola Tesla" na Kolumbija univerzitetu kao priznanje vrhunskim studentima u SAD

Kolumbija univerzitet u Njujorku, koji je 1894. Nikoli Tesli dodelio prvi u nizu počasnih doktorata, i gde je tri godine ranije održao čuveno predavanje posle koga je bio zasut počastima, i danas čuva sećanje na Teslu, između ostalog i kroz dodelu stipendije koja nosi njegovo ime. Stipendija nazvana po jednom od najvećih umova čovečanstva dodeljuje se od 2012. godine kao posebno priznanje na master studijama elektrotehnike kandidatima sa izuzetnim uspehom postignitim na osnovnim studijama na prestižnom

Profesor stručne prakse i direktor master programa iz elektrotehnike Zoran Kostić rekao je za Tanjug da taj prestižni univerzitet svake godine dodeljuje između 30 i 40 Tesla nagrada. "Svake godine se na taj način podsećamo Nikole Tesle, ali i naši studenti uče o Teslinom doprinosu nauci i tehnologiji", rekao je profesor. Tesla stipendija je, kaže i dodatna motivacija studentima sa svih strana sveta da dođu na njihov program elektrotehnike. Odsek za elektrotehniku
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Kolumbija univerzitet neguje sećanje na Nikolu Teslu i dodelom Tesla stipendija

Kolumbija univerzitet neguje sećanje na Nikolu Teslu i dodelom Tesla stipendija

RTV pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkTanjugNikola TeslaKolumbijadoktoratTesla

Svet, najnovije vesti »

NASA postavila raketu na lansirnu rampu kojom će misija Artemis II krenuti na Mesec

NASA postavila raketu na lansirnu rampu kojom će misija Artemis II krenuti na Mesec

Insajder pre 54 minuta
Stipendija "Nikola Tesla" na Kolumbija univerzitetu kao priznanje vrhunskim studentima u SAD

Stipendija "Nikola Tesla" na Kolumbija univerzitetu kao priznanje vrhunskim studentima u SAD

Insajder pre 34 minuta
Holandija upozorava: Trampove carine zbog Grenlanda mogu "da pocepaju NATO"; Sančez kaže da bi Putin bio najsrećniji zbog…

Holandija upozorava: Trampove carine zbog Grenlanda mogu "da pocepaju NATO"; Sančez kaže da bi Putin bio najsrećniji zbog invazije, o budućnosti Arktika sutra u Londonu

Insajder pre 9 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Teška energetska situacija u Ukrajini, ruske snage ponovo napale infrastrukturu u Odeskoj oblasti

UKRAJINSKA KRIZA: Teška energetska situacija u Ukrajini, ruske snage ponovo napale infrastrukturu u Odeskoj oblasti

RTV pre 54 minuta
Kolumbija univerzitet neguje sećanje na Nikolu Teslu i dodelom Tesla stipendija

Kolumbija univerzitet neguje sećanje na Nikolu Teslu i dodelom Tesla stipendija

RTV pre 39 minuta