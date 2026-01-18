Stipendija "Nikola Tesla" na Kolumbija univerzitetu kao priznanje vrhunskim studentima u SAD

Kolumbija univerzitet u Njujorku, koji je 1894. Nikoli Tesli dodelio prvi u nizu počasnih doktorata, i gde je tri godine ranije održao čuveno predavanje posle koga je bio zasut počastima, i danas čuva sećanje na Teslu, između ostalog i kroz dodelu stipendije koja nosi njegovo ime. Stipendija nazvana po jednom od najvećih umova čovečanstva dodeljuje se od 2012. godine kao posebno priznanje na master studijama elektrotehnike kandidatima sa izuzetnim uspehom postignitim na osnovnim studijama na prestižnom

Profesor stručne prakse i direktor master programa iz elektrotehnike Zoran Kostić rekao je za Tanjug da taj prestižni univerzitet svake godine dodeljuje između 30 i 40 Tesla nagrada. "Svake godine se na taj način podsećamo Nikole Tesle, ali i naši studenti uče o Teslinom doprinosu nauci i tehnologiji", rekao je profesor. Tesla stipendija je, kaže i dodatna motivacija studentima sa svih strana sveta da dođu na njihov program elektrotehnike. Odsek za elektrotehniku