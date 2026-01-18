UNS: Utvrditi ko stoji iza napada na Instagram naloge portala Nova.rs i nedeljnika Radar

Udruženje novinara Srbije (UNS) zatražilo je danas od policije i Odeljenje za visokotehnološki kriminal da hitno utvrde ko stoji iza nedavnih napada na Instagram profile nedeljnika Radar i Nove.rs, koji su doveli do privremenih suspenzija profila portala Nova.rs i trajnog gašenja profila Radara na Instagramu.

Nalozi na Instagramu "nova.rs_portal", "nova.rs_showbiz" i "nova.rs_sport" danas su privremeno suspendovani, dok je nalog "radar.rs" u potpunosti ugašen, navodi UNS. U saopštenju se objašnjava da Instagram takve privremene suspenzije ili gašenja naloga sprovodi kada sistem detektuje nagli i neprirodan rast pratilaca, kako bi se sprečila moguća zloupotreba naloga. Broj pratilaca na zvaničnom nalogu Nova.rs je, kako je navela ova redakcija, povećan sa 204.000 na više